Старообрядцы из Бразилии предпочли Бурятии Приморье

Староверы выбрали Приморский край из-за выгодного расположения с азиатскими странами
Восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент страны. Жить старообрядцы решили в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году старообрядцы приезжали в Бурятию, которую рассматривали как возможное новое место жительства. Гостей встречали в правительстве Бурятии, устроив видеосвязь с другими регионами. Тогда фермер из Бразилии Авраам Калугин, к примеру, интересовался, может ли Алтайский край предоставить нескольким семьям участок сразу в 20 тысяч гектаров. Ему честно ответили, что будет «сложновато» найти такой участок в одном месте.
Говоря о Бурятии, Пётр Брыков (прежний замминистра сельского хозяйства) сразу рассказал о суровых особенностях условиях республики, особенностях климата и почвы. Также старообрядцам рассказали о мерах господдержки, о себестоимости зерна, урожайности, о внедрении оросительной системы, стоимости электроэнергии и прочем. Тогда же старообрядцы заявляли, что они бизнесмены и работы не боятся. «Хотим заработать, то есть взять кредиты, заработать и заплатить за всё кредиты», - говорил Авраам Калугин.
По результатам поездки по Дальнему Востоку было принято решение поселиться в Приморье.
- Мы вернулись в ноябре из поездки. Посмотрели всё, нам понравилось. В апреле я опять ездил в Москву и на Дальний Восток, и тогда мы решили окончательно, что мы поедем, если будет гражданство и то, что необходимо. Мы готовимся к окончательному переезду в Россию, - поделился рассказал о принятии решения Авраам Калугин.
Авраам планирует переехать в Приморье с семьёй в 2020 году после вступления в программу добровольного переселения соотечественников.
- Мы решили с семьёй - с женой и младшими детьми, дочерью и сыном, - приехать, выбрать дом и после этого выбрать район, где жить и работать… Мы всю жизнь занимаемся сельским хозяйством. Здесь мы выращиваем сою и кукурузу. На Дальнем Востоке есть другие варианты. Там близко и Корея, и Китай, и Япония - будем смотреть, что выгодно выращивать, - поделился Авраам.
Возвращению староверов на Дальний Восток, на историческую Родину, уделяется значительное внимание. Решение вопросов, связанных с переездом курирует созданная президентом России рабочая группа по содействию добровольному переселению соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом.
- На встрече в администрации президента, состоявшейся чуть менее года назад по итогам поездки глав общин по России, были названы ключевые вопросы для возвращения старообрядцев: получение гражданства на территории страны выбытия, предоставление в собственность земельных участков площадью от 300 до 600 гектаров на семью, льготное долгосрочное кредитование и получение налоговых каникул после переселения, решение вопроса о прохождении альтернативной службы в армии, - уточняют в агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Старообрядцы из Бразилии предпочли Бурятии Приморье
Бизнес, Фото:
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