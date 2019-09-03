В Улан-Удэ запустили мусоросортировочную станцию

2 сентября в Улан-Удэ торжественно открылась мусоросортировочная станция №2. Станция находится в юго-западной части города, в посёлке Силикатный. Мусоросортировочный завод с 2006 года эксплуатируется комбинатом по благоустройству Улан-Удэ. Решение о передаче двух мусоросортировочных станции в безвозмездное пользование региональному оператору «ЭкоАльянсу» приняли в августе на сессии горсовета депутатов Улан-Удэ.
В конце 2018 года для подготовки к запуску линии мусоросортировочных станции на основании обращения регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «ЭкоАльянс», комитет по управлению имуществом и землепользованию заключил договор аренды имущественного комплекса. Тогда комбинат по благоустройству выполнил работы по ремонту теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, системы вентиляции на станциях на общую сумму 2,4 миллиона рублей.
- Мы наконец-то открываем мусоросортировочную станцию, она существует 13 лет, и за все эти годы станция проработала, наверное, не более полугода. Последний раз работники что-то делали здесь почти 6 лет назад, с того момента она стояла невостребованной. Сегодня мы открываем станцию, таким образом мы достигаем основные поставленные задачи – это снижение нагрузки на население, снижение нагрузки на полигон твёрдых коммунальных отходов, это недопущение новых несанкционированных свалок в городе, в конечном итоге – это улучшение экологической обстановки в Улан-Удэ. Наша задача – запустить целый комплекс не только по сортировке, но и по переработке отходов, - рассказал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В настоящее время между комитетом по управлению имуществом и землепользованию и региональным оператором подписан договор аренды на год, арендная плата составила 12 447 тысяч рублей. Мощность этой станции позволяет перерабатывать до 40 тысяч тонн мусора в год.
- Именно сегодня, 2 сентября, рано утром мы получили лицензию на обработку отходов, поэтому сегодня же решили объявить об открытии. Станция ремонтировалась и готовилась с октября, на сегодня все готово. Хотелось бы, чтобы о станции говорили, мы готовы приглашать людей, показывать рабочие процессы, доказывать, что сортировать отходы – нужно. Те итальянские контейнеры были сняты, но есть предварительное решение выставить их в город, теперь уже запустив по предназначению – для сортировки отходов. Идея в скором времени воплотится, - сообщил директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев и пригласил всех присутствующих на территорию завода.
Поздравила с открытием станции заместитель министра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева. Она напомнила, что с 1 января 2019 года запрещено захоронение вторичных материальных ресурсов на полигонах и добавила, что запуск станции – первый и важный шаг в сторону переработки отходов.
- Сортировку мусора нужно начинать дома. Мы прошли по станции, посмотрели, как все это сортируется – все перемешано – в итоге получается мало качественного вторсырья. А если, например, дома отделить хотя бы пищевые отходы, а всё остальное отдельно – то, что привезут в итоге на эту станцию – тогда уже будет эффект. Мы производим всё больше и больше мусора, нужно сокращать потребление, в магазин ходить со своей сумочкой, брать с собой свою бутылочку. Экологичный образ жизни – он и экономичный, - подчеркнула представитель волонтёрского экологического движения «Будущее Земли зависит от тебя» Татьяна Никифорова.
Также на открытии представили первую, пока единственную мобильную мусоросортировочную станцию. Планируется, что в скором времени в каждом районе появится по крайней мере по одной такой станции.
- Проблема мусоропереработки - это не просто проблема города, республики, властей и так далее. В первую очередь, это проблема всего общества, каждого человека. Сейчас открыли мусоросортировочную станцию, а когда появляется пример – меняется поведение человека. Мы понимаем, что это не просто так. В каждой семье, начиная от мамы или старшего брата, должны приучаться к раздельному сбору мусора. Теперь есть смысл, теперь всё это не окажется на одной поляне, как это было раньше, - сказал Чингис Болотов, лидер КВН-движения.
Если у открывшейся станции мощность составляет 40 тысяч тонн мусора в год, то у второй – 80 тысяч тонн в год. К тому же, на эти станции отправляется поток из Иволгинского и Тарбагатайского районов. Директор регионального оператора «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев рассказал, что на второй станции планируется модернизация по федеральной программе. Замминистра природных ресурсов Наталья Тумуреева объяснила, что федеральная программа называется «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», она входит в национальный проект «Экология». По её словам, в программе «заложены деньги, которых, к сожалению, не хватит не строительство полноценного мусороперерабатывающего завода, но хватит на модернизацию существующих станций».
- Очень большое событие наконец состоялось, логика и здравый смысл привели к этому моменту, потому что без мусоросортировочной станции, наверное, нигде в цивилизованном мире не живут. Наконец она открыта в Улан-Удэ, по информации руководства, станция сортирует 200 тонн мусора в день - это очень большие объёмы. Следующий этап – экологическое воспитание населения. Давайте будет помогать себе и природе, - прокомментировал генеральный директор ГК «Титан» Вадим Бредний.
После сортировки на станциях вторсырьё будет отправляться на комбинаты по переработке в разные города России, например, в Хабаровск будет отправляться стеклотара, полиэтилен пойдет в Ангарск.
На станции сортируют мусор 18 человек, ещё 6 вспомогательных работников, 2 человека на погрузчиках, также водители мусоровозов, которые работают между станцией и полигонами – всего 28 человек работают в одну смену.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в Улан-Удэ итальянские мусорные баки отправили на свалку. Они оказались неудобны при сборе и выгрузке мусора. Мусорные контейнеры были закуплены мэрией города в начале 2014 года на сумму более 50-ти миллионов рублей.
- Почти 300 баков было выведено из обращения, когда в город зашёл «ЭкоАльянс». Сегодня у нас есть договорённость на уровне идеи о том, чтобы вернуть эти баки в город, так как они будут приносить и определённый экономический эффект и улучшать экологическую обстановку в городе, - поделился и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков.
Региональный «мусорный» оператор начал работу в Бурятии с 1 апреля. В июле компания получила налоговую поблажку – льготу на упрощённую систему налогообложения с 6% до 1%. Выпадающие доходы бюджета Бурятии при этом составят 3,7 млн рублей. Это было сделано в том числе для компенсации «ЭкоАльянсу» понижающих коэффициентов тарифа для населения, проживающего в ИЖС.