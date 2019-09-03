В Улан-Удэ запустили мусоросортировочную станцию



2 сентября в Улан-Удэ торжественно открылась мусоросортировочная станция №2. Станция находится в юго-западной части города, в посёлке Силикатный. Мусоросортировочный завод с 2006 года эксплуатируется комбинатом по благоустройству Улан-Удэ. Решение о передаче двух мусоросортировочных станции в безвозмездное пользование региональному оператору «ЭкоАльянсу» приняли в августе на сессии горсовета депутатов Улан-Удэ









- Мы наконец-то открываем мусоросортировочную станцию, она существует 13 лет, и за все эти годы станция проработала, наверное, не более полугода. Последний раз работники что-то делали здесь почти 6 лет назад, с того момента она стояла невостребованной. Сегодня мы открываем станцию, таким образом мы достигаем основные поставленные задачи – это снижение нагрузки на население, снижение нагрузки на полигон твёрдых коммунальных отходов, это недопущение новых несанкционированных свалок в городе, в конечном итоге – это улучшение экологической обстановки в Улан-Удэ. Наша задача – запустить целый комплекс не только по сортировке, но и по переработке отходов, - рассказал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.









- Именно сегодня, 2 сентября, рано утром мы получили лицензию на обработку отходов, поэтому сегодня же решили объявить об открытии. Станция ремонтировалась и готовилась с октября, на сегодня все готово. Хотелось бы, чтобы о станции говорили, мы готовы приглашать людей, показывать рабочие процессы, доказывать, что сортировать отходы – нужно. Те итальянские контейнеры были сняты, но есть предварительное решение выставить их в город, теперь уже запустив по предназначению – для сортировки отходов. Идея в скором времени воплотится, - сообщил директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев и пригласил всех присутствующих на территорию завода.









- Проблема мусоропереработки - это не просто проблема города, республики, властей и так далее. В первую очередь, это проблема всего общества, каждого человека. Сейчас открыли мусоросортировочную станцию, а когда появляется пример – меняется поведение человека. Мы понимаем, что это не просто так. В каждой семье, начиная от мамы или старшего брата, должны приучаться к раздельному сбору мусора. Теперь есть смысл, теперь всё это не окажется на одной поляне, как это было раньше, - сказал Чингис Болотов, лидер КВН-движения.









На станции сортируют мусор 18 человек, ещё 6 вспомогательных работников, 2 человека на погрузчиках, также водители мусоровозов, которые работают между станцией и полигонами – всего 28 человек работают в одну смену.



























