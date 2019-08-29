«Решение на ниточке проходит»: В Бурятии «ЭкоАльянсу» с трудом отдали мусоросортировочные станции

«Мусорный» вопрос едва не стал камнем преткновения на сессии Улан-Удэнского горсовета
Две мусоросортировочные станции Улан-Удэ передадут в безвозмездное пользование региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «ЭкоАльянсу». Решение об этом приняли на сессии горсовета депутатов Улан-Удэ. Решение далось нелегко - перед этим вопрос бурно обсудили.
Сперва председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ Анастасия Кузовлева рассказала, зачем станции нужно отдавать «ЭкоАльянсу».
- Настоящим проектом предлагается дополнительно предусмотреть меру поддержки в отношении организации, оказывающей услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в виде возможности передачи на безвозмездной основе имущества, которое предназначено для указанных целей. Основная цель проекта – это снижение тарифной нагрузки на население, поддержка регионального оператора в целях налаживания процесса по реализации схемы по работе с твёрдыми коммунальными отходами, - сообщила Анастасия Кузовлева.
Тут же посыпались вопросы от депутатов. Анатолий Белоусов поинтересовался, почему таким образом «убираются» доходы города, ведь региональный оператор – это коммерческая организация.
- Для физических лиц оплата увеличилась, для юридических лиц – увеличилась, и всё равно мы пытаемся снизить. У них как-то объём вырос работы, которую они производят? Почему мы убираем собственные доходы города? Они же коммерческая организация, они же пришли зарабатывать. Мы же тоже должны получать доходы с этой организации, - спросил он.
На это Анастасия Кузовлева ответила, что законодательством предусмотрена возможность оказания имущественной поддержки организациям не только некоммерческого, но и коммерческого характера. «На определённых условиях», - добавила она.
- В настоящее время, помимо данного проекта, комитетом по экономике разрабатывается и внесение изменений в муниципальную программу. То есть условия, при которых будет передано имущество на условиях безвозмездного пользования, конечно, должны быть отражены в муниципальной программе. Да, организации, осуществляющие данную деятельность, являются коммерческими организациями. Вместе с тем, они осуществляют регулируемый вид деятельности. И на сегодня в тариф, который утверждён для регионального оператора, не включены затраты по аренде, - продолжила она.
Кроме того, по словам председателя комитета, расходы на содержание мусоросортировочных станций довольно большие.
- Передача имущества на условиях безвозмездного пользования с возложением на пользователя обязанностей по текущему и капитальному ремонту, по нашему мнению, является эффективным способом сокращения расходов муниципалитета и сокращения расходов населения по тарифу, - подытожила Анастасия Кузовлева.
Она добавила, что эти станции – «сложный» объект, долгое время не эксплуатируемый.
- На сегодня региональный оператор готов был бы осуществлять деятельность и без использования данного имущества. Но станции входят в схему работы с коммунальными отходами, то есть это и наша задача сейчас запустить станции. Мы говорим, да, сегодня это мера поддержки коммерческой организации, которая может быть использована в краткосрочном периоде. Мы не говорим о длительном периоде. Возможно, это будет предоставление имущества на год. Но наша задача – запустить мусоросортировочные станции, чтобы они заработали в едином процессе работы с твёрдыми коммунальными отходами, - объяснила она.
В итоге за передачу станций в безвозмездное пользование проголосовали 16 человек, против - 4, воздержались – 3.
«Решение буквально, как говорится, на ниточке проходит», - заметил и.о. мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», «ЭкоАльянс» планирует приступить к сортировке и переработке мусора в сентябре.
Региональный «мусорный» оператор начал работу в Бурятии с 1 апреля. В июле компания получила налоговую поблажку – льготу на упрощённую систему налогообложения с 6% до 1%. Выпадающие доходы бюджета Бурятии при этом составят 3,7 млн рублей. Это было сделано в том числе для компенсации «ЭкоАльянсу» понижающих коэффициентов тарифа для населения, проживающего в ИЖС.
«Решение на ниточке проходит»: В Бурятии «ЭкоАльянсу» с трудом отдали мусоросортировочные станции
Бизнес, Фото:
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