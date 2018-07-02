Гражданин Китая перепродавал «чёрную» древесину
Иволгинский районный суд вынес приговор в отношении гражданина Китая. Мужчина обвинялся в приобретении и хранении заведомо незаконно заготовленной древесины в крупном размере, а также в покушении на взятку должностному лицу.
Являясь индивидуальным предпринимателем, иностранец с 27 июня по 25 октября 2016 года приобретал у неустановленного лица заведомо незаконно заготовленную древесину для сбыта в КНР.
3 ноября того же года он попытался дать взятку помощнику прокурора Иволгинского района.
Обвиняемый получил штраф 200 тысяч рублей с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оптовой торговлей древесным сырьём, необработанными лесоматериалами и пиломатериалами на 2 года.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
В Бурятии китаец пытался дать взятку помощнику прокурора
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