В Бурятии китаец пытался дать взятку помощнику прокурора

Гражданин Китая перепродавал «чёрную» древесину



Иволгинский районный суд вынес приговор в отношении гражданина Китая. Мужчина обвинялся в приобретении и хранении заведомо незаконно заготовленной древесины в крупном размере, а также в покушении на взятку должностному лицу.



Являясь индивидуальным предпринимателем, иностранец с 27 июня по 25 октября 2016 года приобретал у неустановленного лица заведомо незаконно заготовленную древесину для сбыта в КНР.



3 ноября того же года он попытался дать взятку помощнику прокурора Иволгинского района.



Обвиняемый получил штраф 200 тысяч рублей с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оптовой торговлей древесным сырьём, необработанными лесоматериалами и пиломатериалами на 2 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

