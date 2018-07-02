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В Бурятии китаец пытался дать взятку помощнику прокурора

В Бурятии китаец пытался дать взятку помощнику прокурора
Бизнес, 
Гражданин Китая перепродавал «чёрную» древесину 

Иволгинский районный суд вынес приговор в отношении гражданина Китая. Мужчина обвинялся в приобретении и хранении заведомо незаконно заготовленной древесины в крупном размере, а также в покушении на взятку должностному лицу.

Являясь индивидуальным предпринимателем, иностранец с 27 июня по 25 октября 2016 года приобретал у неустановленного лица заведомо незаконно заготовленную древесину для сбыта в КНР.

3 ноября того же года он попытался дать взятку помощнику прокурора Иволгинского района.

Обвиняемый получил штраф 200 тысяч рублей с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оптовой торговлей древесным сырьём, необработанными лесоматериалами и пиломатериалами на 2 года.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
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