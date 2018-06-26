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На рынке Северобайкальска обнаружили нерестовую рыбу

Бизнес, 
Возбуждено 3 уголовных дела за незаконную добычу

При Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуре создана и постоянно действует межведомственная рабочая группа по противодействию правонарушениям в сфере охраны природы.

В мае были проведены проверки в местах торговли рыбной продукцией. На рынке Северобайкальска были выявлены факты продажи нерестовой рыбы – язя и плотвы, выловленной жаберными рыболовными сетями. Государству был причинён ущерб в 10 тысячрублей.

Подразделение дознания межрайонного отдела МВД России «Северобайкальский» возбудило 3 уголовных дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
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