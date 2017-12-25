Компания «Баунтэнерго» в Бурятии заключала контракты, не извещая о закупке

Директора ООО «Баунтэнерго» оштрафовали



Установлено, что 31 августа компания, проведя прямую закупку, заключила договор поставки угля. На момент проверки общий объём купленного и поставленного угля в рамках исполнения договора составил 2 973 тонны на сумму более 2 миллионов рублей.



Но, в нарушение требований закона о закупках, извещение и необходимые документы о проведении закупки на официальном сайте Госзакупок не размещались.



Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Баунтэнерго» при заключении в августе, октябре этого года двух договоров на оказание автотранспортных услуг на сумму свыше 100 тысяч рублей.



- Кроме того, в нарушение требований федерального законодательства до заключения договора поставки угля на сумму 2 087 тысяч рублей какие-либо конкурентные процедуры не проводились, договор заключен с единственным поставщиком по усмотрению заказчика, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Также проверкой установлено, что положение о закупках компании не соответствует требованиям федерального законодательства. Так, конкретно не определены условия применения таких способов закупки как открытый конкурс и открытый аукцион. В документе содержатся положения, позволяющие заказчику применить способ закупки у единственного поставщика в отсутствие конкретных условий его применения. Кроме того, Положение о закупках утверждено неуполномоченным органом и на момент проверки не размещено в единой информационной системе.



Прокуратура района внесла представление директору ООО «Баунтэнерго». По протесту прокурора положение о закупках приведено в соответствие с требованиями законодательства.



По постановлению прокурора района директор компании также привлечён к административной ответственности за неразмещение в единой информационной системе информации о закупке и оштрафован на 30 тысяч рублей.

