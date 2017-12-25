Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Декабря

В Улан-Удэ стало известно, как будут работать в праздники ФСК и Центральный стадион

24 Декабря

Популярное

Компания «Баунтэнерго» в Бурятии заключала контракты, не извещая о закупке

Бизнес,  25.12.2017 09:25
Директора ООО «Баунтэнерго» оштрафовали

Установлено, что 31 августа компания, проведя прямую закупку, заключила договор поставки угля. На момент проверки общий объём купленного и поставленного угля в рамках исполнения договора составил 2 973 тонны на сумму более 2 миллионов рублей.

Но, в нарушение требований закона о закупках, извещение и необходимые документы о проведении закупки на официальном сайте Госзакупок не размещались.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Баунтэнерго» при заключении в августе, октябре этого года двух договоров на оказание автотранспортных услуг на сумму свыше 100 тысяч рублей.

- Кроме того, в нарушение требований федерального законодательства до заключения договора поставки угля на сумму 2 087 тысяч рублей какие-либо конкурентные процедуры не проводились, договор заключен с единственным поставщиком по усмотрению заказчика, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Также проверкой установлено, что положение о закупках компании не соответствует требованиям федерального законодательства. Так, конкретно не определены условия применения таких способов закупки как открытый конкурс и открытый аукцион. В документе содержатся положения, позволяющие заказчику применить способ закупки у единственного поставщика в отсутствие конкретных условий его применения. Кроме того, Положение о закупках утверждено неуполномоченным органом и на момент проверки не размещено в единой информационной системе.

Прокуратура района внесла представление директору ООО «Баунтэнерго». По протесту прокурора положение о закупках приведено в соответствие с требованиями законодательства.

По постановлению прокурора района директор компании также привлечён к административной ответственности за неразмещение в единой информационной системе информации о закупке и оштрафован на 30 тысяч рублей. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Муниципальное предприятие в Бурятии не провело закупку
Бизнес, 25.12.2017
Директор МУП «ЖКК» Баунтовского эвенкийского района оштрафован
Бурятия откроет павильон со своими товарами в Новосибирске
Бизнес, 24.12.2017
Установлена договоренность об открытии постоянно действующего павильона компаний Бурятии площадью около 50 м2 в Новосибирске
В Улан-Удэ прошли торжественные мероприятия в честь Дня Энергетика
Бизнес, 22.12.2017
Филиалы «ТГК-14» в Бурятии празднуют День Энергетика
Компания из Бурятии не прошла в финал шоу НТВ «Идея на миллион»
Компания из Бурятии не прошла в финал шоу НТВ «Идея на миллион»
Бизнес, 22.12.2017
Зато бизнесмены нашли на передаче инвесторов  
В Бурятии оштрафовали замдиректора «Дарханстроя»
Бизнес, 22.12.2017
Стройфирма нарушила закон при найме бывшего чиновника
На Байкале остановлено незаконное строительство отеля
Бизнес, 21.12.2017
В посёлке Листвянка Иркутской области власти остановили незаконную стройку. По документам, там должен быть жилой дом, но уже видно, что это большое здание - будущий отель
Супермаркеты «Титан» - победители конкурса «100 лучших товаров России»
Супермаркеты «Титан» - победители конкурса «100 лучших товаров России»
Бизнес, 21.12.2017
Вручение заслуженной награды состоялось сегодня в ДК «Савва»
«Аэрофлот» планирует возобновить полёты в Бурятию
«Аэрофлот» планирует возобновить полёты в Бурятию
Бизнес, 21.12.2017
Сейчас авиаперевозчик занят подготовкой к чемпионату мира по футболу-2018
К системе «Меркурий» присоединились лишь 10% производителей сельхозтоваров Бурятии
Бизнес, 21.12.2017
Незарегистрированные предприниматели только усложнят для себя процедуру получения электронного ветеринарного сертификата, поскольку с 1 января они станут обязательными
Последние павильоны бывшей «Шанхайки» в Иркутске снесут в 2018 году
Бизнес, 21.12.2017
Последние павильоны бывшей «Шанхайки» в районе центрального рынка в Иркутске снесут в 2018 году
Улан-удэнский бизнесмен смошенничал с налогами на 2,8 миллиона
Улан-удэнский бизнесмен смошенничал с налогами на 2,8 миллиона
Бизнес, 21.12.2017
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве
«Р» - разнообразие. Где открыть расчётный счёт для компании?
«Р» - разнообразие. Где открыть расчётный счёт для компании?
Бизнес, 21.12.2017
Без РКО сегодня не обходятся ни начинающие бизнесмены, ни крупные компании. Что же скрывается за этими буквами?
Недобросовестный поставщик оставил без мебели поликлинику Улан-Удэ
Бизнес, 20.12.2017
По вине питерской компании во время не оснащена амбулатория городской поликлиники №3
Впервые в Улан-Удэ проблемную новостройку достроила другая компания
Впервые в Улан-Удэ проблемную новостройку достроила другая компания
Бизнес, 20.12.2017
Алексей Цыденов лично поздравил с новосельем дольщиков, которых обманул «Байкалжилстрой»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^