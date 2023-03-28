96-летняя иркутянка едва не отдала мошенникам «похоронные» деньги





27 марта мошенники позвонили 96-летней иркутянке и попытались обманом выманить у неё деньги.Пожилой женщине позвонили на домашний телефон и сообщили, что её внук по своей вине угодил под машину. А водитель авто и пассажир якобы находятся в больнице, им срочно нужны деньги на операции.Бабушка приготовилась отдать мошенникам деньги, отложенные на свои похороны. «Никуда я не ходила, я взяла свои похоронные 100 тысяч. И опять звонок», - рассказала позже полицейским пожилая иркутянка.Тем временем сам внук находился рядом с домом. Он ремонтировал свой автомобиль, о чём предупредил бабушку. Но из-за психологического давления мошенников пожилая женщина даже не догадалась посмотреть в окно и проверить информацию. Поэтому собрала всю потребованную сумму и собиралась отдать аферистам.- Благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска мошенники не смогли довести свой умысел до конца. Сыщики предотвратили передачу денежных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.