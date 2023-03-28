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96-летняя иркутянка едва не отдала мошенникам «похоронные» деньги

96-летняя иркутянка едва не отдала мошенникам «похоронные» деньги
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина приготовила для аферистов 100 тысяч рублей

27 марта мошенники позвонили 96-летней иркутянке и попытались обманом выманить у неё деньги.

Пожилой женщине позвонили на домашний телефон и сообщили, что её внук по своей вине угодил под машину. А водитель авто и пассажир якобы находятся в больнице, им срочно нужны деньги на операции.

Бабушка приготовилась отдать мошенникам деньги, отложенные на свои похороны. «Никуда я не ходила, я взяла свои похоронные 100 тысяч. И опять звонок», - рассказала позже полицейским пожилая иркутянка.

Тем временем сам внук находился рядом с домом. Он ремонтировал свой автомобиль, о чём предупредил бабушку. Но из-за психологического давления мошенников пожилая женщина даже не догадалась посмотреть в окно и проверить информацию. Поэтому собрала всю потребованную сумму и собиралась отдать аферистам.

- Благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска мошенники не смогли довести свой умысел до конца. Сыщики предотвратили передачу денежных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

мошенничество

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