В райцентре Бурятии вандалы «оседлали» фигуры рабочих и спортсменов











Как сообщал «Байкал-Daily» , зону отдыха благоустраивали с 2019 года. За это время удалось проделать немалую работу – заменить кровлю и плиточное покрытие, установить скамейки и урны, обустроить освещение, отремонтировать лестницу и пешеходный мост. Кроме того, на территории установили качели и крытые беседки, а рядом с футбольным полем появилась воркаут-площадка. Парк украсили постаменты и скульптуры, которые отражают историческую составляющую района – фигуры рабочих и спортсменов.

В вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7» накануне разместили фото, сделанное в парке в Закаменске. Очевидцы запечатлели на камеру неизвестных, которые взгромоздились на фигуры, установленные в зоне отдыха.- Вот что творят вандалы в нашем городском парке с фигурами, которые при реконструкции с любовью и бережливостью установила администрация, – поделились свидетели произошедшего.Родителей призвали прививать детям бережное отношение к чужому труду.