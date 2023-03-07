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В райцентре Бурятии вандалы «оседлали» фигуры рабочих и спортсменов

В райцентре Бурятии вандалы «оседлали» фигуры рабочих и спортсменов
Происшествия,  Фото:«Закамна-инфо 24/7»
Они набезобразничали в обновлённом парке

В вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7» накануне разместили фото, сделанное в парке в Закаменске. Очевидцы запечатлели на камеру неизвестных, которые взгромоздились на фигуры, установленные в зоне отдыха.

- Вот что творят вандалы в нашем городском парке с фигурами, которые при реконструкции с любовью и бережливостью установила администрация, – поделились свидетели произошедшего.

Родителей призвали прививать детям бережное отношение к чужому труду. 

Как сообщал «Байкал-Daily», зону отдыха благоустраивали с 2019 года. За это время удалось проделать немалую работу – заменить кровлю и плиточное покрытие, установить скамейки и урны, обустроить освещение, отремонтировать лестницу и пешеходный мост. Кроме того, на территории установили качели и крытые беседки, а рядом с футбольным полем появилась воркаут-площадка. Парк украсили постаменты и скульптуры, которые отражают историческую составляющую района – фигуры рабочих и спортсменов. 


вандалы парки отдыха

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