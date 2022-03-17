В Закаменске завершается благоустройство городского парка

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В парке появятся скульптуры рабочих и спортсменов, крытые беседки и воркаут-площадка



В административном центре Закаменского района Бурятии четвёртый год ведётся благоустройство городского парка. С 2019 года уже был выполнен большой объём работ: замена кровли и плиточного покрытия, установка скамеек, урн и освещения, ремонт лестницы и пешеходного моста на общую сумму 7,4 млн. рублей. В этом году в парке появятся качели, крытые беседки, а рядом с футбольным полем – воркаут-площадка.



Уже сейчас заказаны постаменты и скульптуры, которые отражают историческую составляющую района – фигуры рабочих и спортсменов. По периметру парка запланированы ремонт входных групп и кольцевая укладка на пешеходных дорожках асфальта. В парке установят указатели, информационные щиты, вазоны и деревянную арку.



По итогам общественного голосования в этом году на территории Закаменского района также изменятся сквер отдыха и аллея Славы в селе Улекчин, парк культуры и отдыха «Центральный» в селе Санага и парк культуры и отдыха по улице Молодёжная в селе Баянгол. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

