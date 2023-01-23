Улан-удэнка отсудила ущерб за затопленную нечистотами квартиру



- Должник не оплатил задолженность в установленные законом сроки. Взыскать денежные средства с управляющей компании помогли в службе судебных приставов. Судебный пристав в процессе принудительного исполнения судебного акта вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства и направил его в банки, где есть расчётные счета компании-должника. На сегодняшний день долг пострадавшей полностью выплачен, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.





Жительница Улан-Удэ стала жертвой некачественного ремонта управляющей компании. После очистки кухонного стояка у соседей квартиру женщины затопило нечистотами – канализационными водами. Оказались повреждены прихожая, кухня, зал и спальня. Вода капала с потолка, намокли стены и линолеум.Сначала женщина обратилась в управляющую компанию, но получив отказ о возмещении ущерба, ей пришлось обратиться в суд. Суд встал на её сторону и постановил выплатить моральный и материальный ущерб, причинённые затоплением, в размере 125 тысяч рублей. Ещё половину от этой суммы, 62,5 тысячи рублей, жилищная организация должна была выплатить в качестве штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований пострадавшей.