Читинец, перевозивший 65 кг «травки», предстанет перед судом





Житель Читы обвиняется в незаконном обороте наркосодержащего растения.По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина в лесу собрал дикорастущую коноплю. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции на федеральной автодороге Иркутск – Чита во время перевозки криминальной добычи. Мешки с растением обнаружили в салоне и багажнике автомобиля, который полицейские остановили для осмотра.Вес изъятого составил порядка 65 килограммов. Согласно заключению эксперта, из этого сырья можно изготовить более 35 килограммов марихуаны, то есть около 40 тысяч разовых доз наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.- В настоящее время расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, завершено. Оно с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.