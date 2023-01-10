На место выезжали пожарные
Около шести часов утра 10 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о запахе дыма в цокольном помещении здания инфекционной больницы Улан-Удэ по улица Пирогова.
На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения наблюдался запах дыма в цокольном этаже.
Как выяснилось, там загорелся матрас. Сотрудники больницы потушили его своими силами до приезда пожарных.
Эвакуации не было, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В инфекционной больнице в Улан-Удэ произошло задымление
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