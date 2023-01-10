В Улан-Удэ 5-литровая бутылка едва не парализовала всю городскую канализацию

Из-за неё возник крупный засор, который устраняли десять часов
Вечером 9 января в столице Бурятии случилась серьёзная коммунальная авария. В диспетчерскую службу МУП «Водоканал» обратились жители Железнодорожного района. Они рассказали, что на сетях водоотведения на улице Чайковского, 13 произошёл крупный засор.
Причиной стала пустая пятилитровая пластиковая ёмкость, которую кто-то выбросил прямо в канализационный колодец.
- Именно эта на вид безобидная «вещь» практически парализовала работу городской системы канализации, – рассказали в «Водоканале».
На борьбу с засором ушло порядка 10 часов. Аварийные бригады работали до трёх ночи. Благодаря слаженной работе специалистов устранить аварию удалось без отключения холодного водоснабжения. В МУП отметили, что только в первую неделю нового года сотрудники предприятия в городе ликвидировали 52 засора.
В «Водоканале» напомнили: от исправной работы канализации зависит благоустройство Улан-Удэ и экология Байкальского региона. «Утилизируйте бытовой мусор на специальных площадках и полигонах», – призывают жителей Улан-Удэ.
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