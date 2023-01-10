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На предприятиях Бурятии за 11 месяцев погибли 13 человек

На предприятиях Бурятии за 11 месяцев погибли 13 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё более 20 жителей республики получили тяжёлые травмы

Жители Бурятии стали чаще погибать прямо на рабочих местах. С января по ноябрь 2021-го на предприятиях и в организациях республики зафиксировали 12 таких случаев, а за аналогичный период 2022-го – 13. Тяжёлые травмы получили, соответственно, 21 и 23 человека.

Сегодня 47 организаций республики реализуют корпоративные программы по укреплению здоровья на работе, которые являются частью государственной политики в рамках проекта «Демография». Необходимость их внедрения обсудили на недавнем заседании координационного совета по охране труда при Минэкономики Бурятии. Главной целью этого проекта назвали увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни населения России в 2024 году до 78 лет.

- Корпоративные программы укрепления здоровья – инвестиционный проект. Участие в нём для работника означает улучшение самочувствия, сокращение затрат на медобслуживание, увеличение профессионального долголетия, а для работодателя – сохранение трудовых ресурсов, сокращение трудопотерь по болезни, рост производительности труда и улучшение имиджа организации, – пояснила главврач центра общественного здоровья и медицинской профилактики региона Етта Доржиева.

В 2022-ом в Бурятии даже устроили конкурс на лучшую корпоративную программу. Победители получили денежные призы. Они смогут направить эти средства на укрепление здоровья своих сотрудников, а их опыт растиражируют в других организациях республики.

- Это важно не только с точки зрения профилактики заболеваний, но и для снижения производственного травматизма. Здоровый человек, который соблюдает режим сна, правильно питается, не имеет вредных привычек, как правило, более собран на рабочем месте и не пренебрегает инструкциями по охране труда, – подчеркнула председатель комитета по труду республиканского Минэка Елена Фомина.


смерть травматизм

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