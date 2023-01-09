20-летняя иркутянка провалилась под лёд на Ангаре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Девушка гуляла вблизи Иркутской ГЭС



На реке Ангара в Иркутске вблизи Иркутской области под лёд провалилась 20-летняя девушка.



- 8 января около двух часов дня на Единый номер вызова экстренных служб 112 от сотрудников отряда охраны Иркутской ГЭС поступила информация о провале под лёд девушки на Иркутском водохранилище в верхнем бьефе реки Ангары. Она находилась в полынье в 100 метрах от гидросооружения. К счастью, ей удалось самостоятельно выбраться на лёд, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.



Девушку спас судоводитель аэролодки, которому сообщили о пострадавшей. Он оперативно эвакуировал промокшую и сильно замёрзшую девушку со льда и доставил на берег, где уже ожидали машины скорой помощи и полиции.



- Позже стало известно, что 20-летняя жительница Иркутска решила прогуляться от залива Якоби до ледокола, несмотря на запрет выхода на лед. Путь девушки пролегал на территории гидроэнергетического объекта, где в принципе запрещено находиться. Это место также характеризуется постоянными подвижками льда, в некоторых местах его толщина не превышает пяти сантиметров, есть несколько участков открытой воды, - прокомментировал происшествие старший государственный инспектор Василий Шлаевский.



В отношении иркутянки составлены протоколы, она будет привлечена к административной ответственности.



