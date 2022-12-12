Мужчина попал в больницу
Вечером в субботу, 10 декабря, в Улан-Удэ водитель, не имеющий прав, врезался в дерево.
- 31-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», не имеющий права управления транспортными средства, следуя со стороны улицы Воронежской в направлении улицы Богемской, совершил наезд на дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель с закрытым переломом бедренной кости был госпитализирован в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября на улице Борсоева пожилой водитель «Лэнд Крузера» потерял сознание за рулём и врезался в электроопору.
30 ноября в Кяхтинском районе «Тойота Королла» врезалась в дерево, в аварии пострадал пассажир легковушки.
Ночью 29 ноября пьяный 21-летний молодой человек, к тому же не имеющий водительских прав, за рулём «Аккорда» протаранил опору освещения.
В Улан-Удэ водитель без прав врезался в дерево
Происшествия, Фото:
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