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В Улан-Удэ водитель без прав врезался в дерево

В Улан-Удэ водитель без прав врезался в дерево
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина попал в больницу

Вечером в субботу, 10 декабря, в Улан-Удэ водитель, не имеющий прав, врезался в дерево.

- 31-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», не имеющий права управления транспортными средства, следуя со стороны улицы Воронежской в направлении улицы Богемской, совершил наезд на дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель с закрытым переломом бедренной кости был госпитализирован в БСМП.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября на улице Борсоева пожилой водитель «Лэнд Крузера» потерял сознание за рулём и врезался в электроопору.

30 ноября в Кяхтинском районе «Тойота Королла» врезалась в дерево, в аварии пострадал пассажир легковушки.

Ночью 29 ноября пьяный 21-летний молодой человек, к тому же не имеющий водительских прав, за рулём «Аккорда» протаранил опору освещения.

ДТП

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