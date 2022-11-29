Молодой человек к тому же не имеет водительских прав
Ночью в Улан-Удэ пьяный водитель попал в ДТП.
21-летний молодой человек сел за руль автомобиля «Хонда Аккорд», будучи пьяным, а также не имея водительских прав. На улице Бограда он не справился с управлением и врезался в опору освещения.
- В результате ДТП пострадавший с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого автоавария с пьяным водителем была зарегистрирована 22 ноября в Хоринском районе. По вине нетрезвого водителя, не имеющего прав, погибла пассажирка.
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в опору освещения
Происшествия, Фото:
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