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В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в опору освещения

В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в опору освещения
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Молодой человек к тому же не имеет водительских прав

Ночью в Улан-Удэ пьяный водитель попал в ДТП.

21-летний молодой человек сел за руль автомобиля «Хонда Аккорд», будучи пьяным, а также не имея водительских прав. На улице Бограда он не справился с управлением и врезался в опору освещения.

- В результате ДТП пострадавший с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого автоавария с пьяным водителем была зарегистрирована 22 ноября в Хоринском районе. По вине нетрезвого водителя, не имеющего прав, погибла пассажирка.

ДТП алкогольное опьянение

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