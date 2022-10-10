Мужчина проигнорировал красный сигнал светофора
9 октября около трёх часов дня в посёлке Юрты Тайшетского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota Crown погиб, врезавшись в движущийся поезд.
Мужчина двигался по улице Транспортная в сторону железнодорожного переезда. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с грузовым локомотивом.
- В результате случившегося водитель транспортного средства был госпитализирован в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Спустя несколько часов стало известно, что водитель скончался в больнице.
В Иркутской области водитель Toyota Crown погиб в столкновении с поездом
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина проигнорировал красный сигнал светофора
Электроэнергии не было более пяти часов
Спасатели отправились на поиски рано утром
В Эхирит-Булагатском районе вынесен приговор двум мужчинам
Горели два неэксплуатируемых здания и складское помещение
Трём местным жителям вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при закупке молочной продукции
В ОПГ мужчина был фасовщиком
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия
Автоавария случилась в тёмное время суток
Мужчина с камнем напал на девушку
Мужчина угнал машину, чтобы покататься
Их удерживали до приезда полицейских
Женщина вонзила нож в спину
«Будешь знать, как с открытым балконом спать», - поучал преступник
Разбуянившийся мужчина с угрозами преследовал жену и ребёнка