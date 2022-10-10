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В Иркутской области водитель Toyota Crown погиб в столкновении с поездом

Происшествия, 
Мужчина проигнорировал красный сигнал светофора

9 октября около трёх часов дня в посёлке Юрты Тайшетского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Toyota Crown погиб, врезавшись в движущийся поезд.

Мужчина двигался по улице Транспортная в сторону железнодорожного переезда. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с грузовым локомотивом.

- В результате случившегося водитель транспортного средства был госпитализирован в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Спустя несколько часов стало известно, что водитель скончался в больнице. 
ДТП смерть поезд

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