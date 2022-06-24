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В Иркутске на пожаре в квартире погибли пенсионерка и мужчина

В Иркутске на пожаре в квартире погибли пенсионерка и мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл из-за сигареты

Днём 23 июня в Иркутске произошёл пожар, на котором погибли 76-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Пожар произошёл в одноэтажном кирпичном доме на улице Вьюжная. Когда на место прибыли пожарные, из окон и из-под крыши здания валил дым. В комнате горели вещи.


На полу были обнаружены погибшие мужчина и женщина.

- Осмотр места пожара показал, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июня люди погибли на пожарах в иркутском садоводстве «Сибирский садовод» и в Тайшете.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 3587 техногенных пожаров. Погибли 111 человек, 104 получили травмы. 
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