В Иркутске на пожаре в квартире погибли пенсионерка и мужчина

Днём 23 июня в Иркутске произошёл пожар, на котором погибли 76-летняя женщина и 56-летний мужчина.
Пожар произошёл в одноэтажном кирпичном доме на улице Вьюжная. Когда на место прибыли пожарные, из окон и из-под крыши здания валил дым. В комнате горели вещи.
На полу были обнаружены погибшие мужчина и женщина.
- Осмотр места пожара показал, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём при курении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июня люди погибли на пожарах в иркутском садоводстве «Сибирский садовод» и в Тайшете.
Всего с начала года в Иркутской области произошло 3587 техногенных пожаров. Погибли 111 человек, 104 получили травмы.