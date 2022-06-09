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В Иркутской области за сутки погибли двое курильщиков

В Иркутской области за сутки погибли двое курильщиков
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
С начала года на пожарах в регионе погиб 101 человек

8 июня в Иркутской области произошло 17 пожаров. Два человека погибли в Иркутске и в садоводстве «Сибирский садовод» в Тайшете. Предположительно, в обоих случаях пожары с гибелью людей произошли из-за неосторожности при курении, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

Возгорание в дачном доме в иркутском садоводстве «Сибирский садовод» произошло утром 8 июня. Длительное время пожар развивался внутри деревянного одноэтажного дома, где проживал мужчина 1961 года рождения. Дым из-под кровли заметили соседи и позвонили на 101.

В ходе тушения пожара погибший был обнаружен внутри дома на кровати.

В тот же день в городе Тайшет на улице Чернышевского случилось возгорание в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Самостоятельно до прибытия пожарных по лестничному маршу эвакуировались восемь жильцов. В квартире горела комната на площади 15 квадратных метров.

Звено газодымозащитной службы в комнате на диване обнаружило погибшего мужчину 1945 года рождения.

Обстоятельства пожаров устанавливают дознаватели МЧС.

Неосторожное обращение с огнём является самой распространённой причиной пожаров в жилье. Всего с начала года в Иркутской области произошло 3354 пожара. На пожарах погиб 101 человек, 96 человек получили травмы.

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