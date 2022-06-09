В Иркутской области за сутки погибли двое курильщиков

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С начала года на пожарах в регионе погиб 101 человек



8 июня в Иркутской области произошло 17 пожаров. Два человека погибли в Иркутске и в садоводстве «Сибирский садовод» в Тайшете. Предположительно, в обоих случаях пожары с гибелью людей произошли из-за неосторожности при курении, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.



Возгорание в дачном доме в иркутском садоводстве «Сибирский садовод» произошло утром 8 июня. Длительное время пожар развивался внутри деревянного одноэтажного дома, где проживал мужчина 1961 года рождения. Дым из-под кровли заметили соседи и позвонили на 101.



В ходе тушения пожара погибший был обнаружен внутри дома на кровати.



В тот же день в городе Тайшет на улице Чернышевского случилось возгорание в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Самостоятельно до прибытия пожарных по лестничному маршу эвакуировались восемь жильцов. В квартире горела комната на площади 15 квадратных метров.



Звено газодымозащитной службы в комнате на диване обнаружило погибшего мужчину 1945 года рождения.



Обстоятельства пожаров устанавливают дознаватели МЧС.



Неосторожное обращение с огнём является самой распространённой причиной пожаров в жилье. Всего с начала года в Иркутской области произошло 3354 пожара. На пожарах погиб 101 человек, 96 человек получили травмы.



