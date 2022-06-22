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В Бурятии в ДТП пострадали семь человек

В Бурятии в ДТП пострадали семь человек
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Среди пострадавших есть дети

Вечером 21 июня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.

Авария произошла на 82 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта, сообщается в группе «Селенга-инфо», около 22 часов там столкнулись два легковых автомобиля – «Хонда» и «Ниссан Тиида».

Пострадали семь человек, в том числе двое детей, 10 и 12 лет.

Пострадавшие госпитализированы в Гусиноозёрскую центральную районную больницу. Они получили травмы средней степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого крупное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 11 июня в том же Селенгинском районе. Тогда в результате лобового столкновения авто пострадали четыре человека.
ДТП

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