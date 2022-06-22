Среди пострадавших есть дети
Вечером 21 июня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.
Авария произошла на 82 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта, сообщается в группе «Селенга-инфо», около 22 часов там столкнулись два легковых автомобиля – «Хонда» и «Ниссан Тиида».
Пострадали семь человек, в том числе двое детей, 10 и 12 лет.
Пострадавшие госпитализированы в Гусиноозёрскую центральную районную больницу. Они получили травмы средней степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого крупное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 11 июня в том же Селенгинском районе. Тогда в результате лобового столкновения авто пострадали четыре человека.
В Бурятии в ДТП пострадали семь человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди пострадавших есть дети
Кража произошла после «пьяной» драки
Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров
Оправдательный приговор бывшим сотрудникам МВД отменён
Причина оказалась неожиданной
11-летнего мальчика доставили в больницу
Тело подняли водолазы
Мужчина при виде полицейских пытался перелезть на место пассажира
Водитель легковушки погиб из-за ночной перевозки сена трактористом
Потерпевший лишился вещей после драки
С 60-летним мужчиной расправилась его молодая сожительница
Площадь пожара составила 150 кв.метров
Кучи мусора обнаружили в популярной у отдыхающих местности
Драка произошла между посетителями ресто-клуба
Вора поймали росгвардейцы