ДТП произошло возле Гусиноозёрска
Поздним вечером 11 июня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Около 23 часов возле Гусиноозёрска лоб в лоб в столкнулись два легковых автомобиля.
В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавшие доставлены в Гусиноозёрскую центральную районную больницу, сообщается в группе «Селенга-инфо».
Подробности устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого крупное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 28 мая в селе Исинга Еравнинского района. Опрокинулся автомобиль Daihatsu Terios с пятью школьниками, за рулём была 17-летняя девочка. От тяжёлых травм она скончалась через два дня в больнице в Улан-Удэ.
25 мая в Тарбагатайском районе в столкновении легковушки и грузовика травмы получили четыре человека.
В Бурятии в лобовом столкновении авто пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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