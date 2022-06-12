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В Бурятии в лобовом столкновении авто пострадали четыре человека

В Бурятии в лобовом столкновении авто пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло возле Гусиноозёрска

Поздним вечером 11 июня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Около 23 часов возле Гусиноозёрска лоб в лоб в столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавшие доставлены в Гусиноозёрскую центральную районную больницу, сообщается в группе «Селенга-инфо».

Подробности устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого крупное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 28 мая в селе Исинга Еравнинского района. Опрокинулся автомобиль Daihatsu Terios с пятью школьниками, за рулём была 17-летняя девочка. От тяжёлых травм она скончалась через два дня в больнице в Улан-Удэ.

25 мая в Тарбагатайском районе в столкновении легковушки и грузовика травмы получили четыре человека.

ДТП

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