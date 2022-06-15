В Бурятии зарегистрирован очаг нозематоза пчёл

Заболевание приводит к гибели насекомых



В Иволгинском районе Бурятии на одной из пасек зарегистрирован очаг нозематоза пчёл, который широко распространён на российских пчелохозяйствах. В рамках лабораторного исследования подмора пчёл методом световой микроскопии на пасеке были выявлены споры Ноземы, сообщили в пресс-службе республиканского управления ветеринарии.



18 мая был наложен карантин, который включает в себя такие ограничения как запрет на вывоз с хозяйства пчелиных семей, маток, а также продуктов пчеловодства и предметов ухода, предусмотренных для использования на пасеке, общее скармливание больных и здоровых пчелиных семей. Начато лечение пчёл, проведена очистка и дезинфекция пчелиных ульев. После проведения лечения для определения успеха мероприятий будут проведены повторные лабораторные исследования.



Нозематоз – это инвазионная болезнь взрослых пчёл, характеризующаяся поражением средней кишки, расстройством пищеварения и даже гибелью. Источником заражения являются больные пчелы, матки. Чаще всего его регистрируют весной – в апреле и мае, реже осенью. Болезнь наносит огромный ущерб пчеловодству, так как нередко приводит к гибели почти всех пчелиных семей на пасеке.



Для профилактики нозематоза проводится интенсивный подкорм пчёл сахарным сиропом, что обеспечит качественную кормовую базу на зиму. Оптимальные условия обитания пчёл зимой также способствуют предотвращению эпидемии нозематоза. Температура в зимовнике не должна превышать 4 градуса, а влажность 85%.



