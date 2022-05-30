Тушение осложнялось сильными порывами ветра
Днём 29 мая в Джидинском районе Бурятии произошёл крупный ландшафтный пожар – горела сухая трава на большой площади.
В тушении участвовали пожарные, сотрудники лесной охраны, администрации Джидинского района, а также добровольные пожарные из сёл Нижний Ичетуй, Верхний Ичетуй, Белоозерск, Петропаловка. Всего огонь тушили 51 человек и шесть единиц техники.
Пожар начался на вершине горы, расположенной в скалистой местности Алтын Булаг. Была угроза перехода огня на лес и животноводческие стоянки, которые находились на расстоянии от одного до пяти километров. Тушение осложнялось порывами ветра, которые перебрасывали огонь через обработанные кромки пожара.
- Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня. Общая площадь пожала составила 24 га. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 10 часов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар возник по вине человека. Предположительной причиной названо неосторожное обращение с огнём, виновные лица устанавливаются.
В Бурятии больше 10 часов тушили крупный пожар
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