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В Бурятии больше 10 часов тушили крупный пожар

В Бурятии больше 10 часов тушили крупный пожар
Происшествия, 
Тушение осложнялось сильными порывами ветра

Днём 29 мая в Джидинском районе Бурятии произошёл крупный ландшафтный пожар – горела сухая трава на большой площади.

В тушении участвовали пожарные, сотрудники лесной охраны, администрации Джидинского района, а также добровольные пожарные из сёл Нижний Ичетуй, Верхний Ичетуй, Белоозерск, Петропаловка. Всего огонь тушили 51 человек и шесть единиц техники.

Пожар начался на вершине горы, расположенной в скалистой местности Алтын Булаг. Была угроза перехода огня на лес и животноводческие стоянки, которые находились на расстоянии от одного до пяти километров. Тушение осложнялось порывами ветра, которые перебрасывали огонь через обработанные кромки пожара.

- Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня. Общая площадь пожала составила 24 га. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 10 часов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожар возник по вине человека. Предположительной причиной названо неосторожное обращение с огнём, виновные лица устанавливаются.




пожар

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