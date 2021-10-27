Пламя потушили за 14 минут
Вчера 26 октября в селе Зун-Мурино Тункинского района Бурятии произошёл пожар в бревенчатом доме. На момент прибытия пожарных горела крыша дома.
Открытое горение было ликвидировано за 14 минут. В результате пожара сгорела крыша строения на площади 25 квадратных метров. Уничтожения основных конструкций дома не допущено.
Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В селе в Бурятии сгорела крыша дома
Происшествия, Фото:
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