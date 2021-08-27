Жительница Иркутской области выложила в интернет видео избитой ею девушки

Возбуждено уголовное дело



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Саянск. Она подозревается в истязании девушки-подростка.



По версии следствия, 6 августа подозреваемая, находясь возле дома по улице Ангарская в городе Зима, на почве личных неприязненных отношений и ревности причинила физические и психические страдания 17-летней девушке. Она многократно наносила ей побои, оскорбляла нецензурной бранью, порочащей честь и достоинство потерпевшей. Все противоправные действия снимались на видео, после чего эти видеозаписи попали в сеть Интернет.



- В настоящее время следователи СК допрашивают всех участников инцидента. Подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ, помещена в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Прокуратурой Иркутской области взято на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

