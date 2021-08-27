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Жительница Иркутской области выложила в интернет видео избитой ею девушки

Жительница Иркутской области выложила в интернет видео избитой ею девушки
Происшествия,  Фото:pexels.com
Возбуждено уголовное дело

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Саянск. Она подозревается в истязании девушки-подростка.

По версии следствия, 6 августа подозреваемая, находясь возле дома по улице Ангарская в городе Зима, на почве личных неприязненных отношений и ревности причинила физические и психические страдания 17-летней девушке. Она многократно наносила ей побои, оскорбляла нецензурной бранью, порочащей честь и достоинство потерпевшей. Все противоправные действия снимались на видео, после чего эти видеозаписи попали в сеть Интернет.

- В настоящее время следователи СК допрашивают всех участников инцидента. Подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ, помещена в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Прокуратурой Иркутской области взято на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Иркутская область

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