Житель Бурятии заплатит 200 тысяч за вождение «под кайфом»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Суд учёл наличие на иждивении четырёх детей



В январе 2020 года житель Кабанского района Бурятии был остановлен сотрудниками ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Тогда суд ему назначил административный арест на 10 суток.



- Административное наказание мужчина отбыл, но срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию, согласно ст. 4.6 КоАП РФ, не истёк, - поясняют в Кабанском районном суде.



В марте 2020 года мужчину вновь задержали сотрудники ДПС. У последних возникли подозрения, что водитель находится в состоянии опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат оказался отрицательным. Тогда мужчине предложили пройти ещё одно освидетельствование, которое показало наркотическое опьянение.



При вынесении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, наличие на иждивении четырёх детей, отсутствие судимостей.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с рассрочкой выплаты сроком на три года.



Также он лишён водительских прав на два года.



Кроме того, с осуждённого взысканы процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката, в общей сумме 17 тысяч рублей.



Приговор обжалован не был, вступил в законную силу.

