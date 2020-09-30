В Улан-Удэ мужчина погиб в погребе гаража









- На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу с предварительным диагнозом: отравление окисью углерода, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Отметим, подобные случаи, когда люди умирают в погребах, не редкость. Бывают смерти от отравления газом, скопившимся в подвале в результате гниения картофеля или, например, свеклы.



Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года в селе Средний Убукун Селенгинского района Бурятии в колодце, где работала мотопомпа,



Ещё один громкий случай произошёл на улице Мукомольная в Улан-Удэ в сентябре 2017 года. Тогда сразу

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что погибшему мужчине было 54 года.- На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу с предварительным диагнозом: отравление окисью углерода, - сообщили в министерстве внутренних дел.Отметим, подобные случаи, когда люди умирают в погребах, не редкость. Бывают смерти от отравления газом, скопившимся в подвале в результате гниения картофеля или, например, свеклы.Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года в селе Средний Убукун Селенгинского района Бурятии в колодце, где работала мотопомпа, от отравления угарным газом погибли три человека Ещё один громкий случай произошёл на улице Мукомольная в Улан-Удэ в сентябре 2017 года. Тогда сразу четверо людей погибли , пытаясь помочь друг другу и спускаясь в отравленный газом подвал.

Накануне, 29 сентября, на улице Вакарина в Улан-Удэ произошла трагедия. Один мужчина погиб в погребе гаража, другой находится в тяжёлом состоянии.- В 20.36 на пульт диспетчера поступил вызов о том, что на ул. Вакарина в погребе обнаружены два человека в бессознательном состоянии. По прибытии на место было установлено, что один из пострадавших погиб, второй в тяжёлом состоянии эвакуирован в БСМП, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.Обстоятельства несчастного случая выясняются.