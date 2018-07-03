Три человека задохнулись в колодце в Бурятии

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Два забайкальца получили сроки за три сосны Происшествия, Мужчины хотели заработать на сдаче незаконно напиленного леса

В Бурятии тушат лесной пожар в нацпарке Происшествия, За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров на общей площади около 25 га