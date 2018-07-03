Три человека задохнулись в колодце в Бурятии

Люди спускались друг за другом и погибали
Как стало известно «Байкал-Daily», 28 июня в селе Средний Убукун Селенгинского района Бурятии в колодце погибли три человека.
60-летний житель села решил поливать огород с помощью мотопомпы, для чего провёл шланг.
- Он поместил мотопомпу в колодец глубиной 8 метров и сам спустился в колодец. Мотопомпа стала выделять выхлопные газы. Угарный газ вытеснил имеющийся в колодце воздух. Мужчина потерял сознание, произошло отравление угарным газом, - сообщил «Байкал-Daily» следователь Гусиноозёрского МО СУ СКР по Бурятии Егор Василенко
На помощь бросился 36-летний сосед, к которому обратилась жена пожилого мужчины. И тоже спустился в колодец, чтобы вытащить пострадавшего. Но не прошло и минуты, как сам потерял сознание. Его хотел спасти 41-летний родственник, но сценарий повторился в третий раз.
Для поднятия погибших привлекались 3 человека и одна единица техники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Медики по приезду уже констатировали смерть.
По словам следователя, погибшие грубо нарушили технику безопасности: по правилам, запрещено находиться в закрытом помещении одновременно с работающим устройством, выделяющим выхлопные газы.
Проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Основная версия следствия – несчастный случай.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожая трагедия произошла год назад в селе Монды Тункинского района, на строительстве новой школы. Тогда шестеро строителей мотопомпой откачивали воду в колодце. В какой-то момент один из рабочих уронил в глубокий колодец лом, затем спустился за ним, но не вернулся. Следом ещё двое отправились вниз и тоже не вернулись. Без отцов остались пятеро детей.
Ещё один случай произошёл на улице Мукомольная в сентябре 2017 года. Тогда сразу четверо людей погибли, пытаясь помочь друг другу и спускаясь в отравленный газом подвал.
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