В Бурятии коронавирусом заболел ещё 41 человек

Темпы заражения COVID-19 пока не снижаются
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 26 августа в Бурятии зарегистрировано 5042 случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 2854.
За сутки заболел ещё 41 человек. Из них 14 человек были обследованы, так как обратились к врачам с признаками ОРВИ, остальные – контактные с другими ранее выявленными больными COVID-19.
Выздоровели 84% больных, или 4285 человек. В том числе накануне вылечились 32 человека.
Умерли с начала пандемии 49 человек. Последний летальный исход зафиксирован в воскресенье, когда скончалась 74-летняя пациентка.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 376 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 332 пациента с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей снизилось с 30 до 28-ми. Состояние всех удовлетворительное.
В отделении реанимации лежат 15 тяжёлых взрослых пациентов (столько же было днём ранее). Из них четверо – на аппарате ИВЛ.
- В Бурятии для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 827 коек, занято – 383, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 376, свободно 444 койки. Занятость коечного фонда составляет 46,3 %, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц составляет 1433 человека, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне была превышена отметка в 5000 случаев заражения коронавирусом.
В последние дни коронавирус пошёл в рост: если прежде суточный прирост был в среднем по +30 заражённых, то в субботу резко стало +56. В воскресенье было +46 больных, в понедельник +48, во вторник +47. Основной причиной роста заболеваемости стали очаги в Еравнинском районе, где заболели гости дня рождения (хотя массовые празднования запрещены), а также клиенты одного частного массажиста. Также групповой очаг заражения зарегистрирован после похода в леса.
В Улан-Удэ с 24 августа приостановлена работа двух кафе – «Чайхона» и «Звезда кочевника». Эти заведения попались на организации банкетов, хотя массовые мероприятия сейчас запрещены.
Режим самоизоляции для жителей Бурятии старше 65 лет продлён до конца сентября. Соответствующие поправки внесены на днях в указ главы Бурятии Алексея Цыденова.
В Бурятии коронавирусом заболел ещё 41 человек
Происшествия, Фото:
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