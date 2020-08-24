Глава Бурятии продлил режим самоизоляции для пожилых

Указом главы Бурятии возобновятся занятия в школах, ссузах и вузах
Режим самоизоляции для жителей Бурятии старше 65 лет продлён до конца сентября. Соответствующие поправки внесены в указ главы Бурятии Алексея Цыденова.
- Поправками в указ главы Республики Бурятия № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» для жителей Бурятии, подверженных высокому риску осложнений новой коронавирусной инфекции, продлён режим самоизоляции до 30 сентября, - сообщили в правительстве республики.
Лицам, имеющим заболевания (болезни органов дыхания, системы кровообращения, острый лейкоз и т.д.) необходимо соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания.
- Исключения составляют случаи следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом. А также следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным, садовым домам при условии подачи на интернет-портал «Работающая Бурятия» уведомления, действующего в течение одних суток, - объяснили в пресс-службе правительства.
При этом, работающим жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по согласованию с работодателем. Режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и сотрудникам, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов власти.
Что разрешено в республике?
- обучающимся разрешено с 1 сентября 2020 года посещать школы, ссузы, вузы – с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора;
- вузам рекомендовано обеспечить посещение студентов с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора и предоставления сведений на сайте «Работающая Бурятия»;
- детсадам нужно организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности, а с 1 сентября 2020 года - в текущем режиме, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;
- разрешены занятия спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), за исключением плавательных бассейнов. Условие – загрузка объекта не более 25 %;
- разрешили тренировки и реализацию программ спортивной подготовки членам сборных команд Бурятии бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях. Условия - обеспечение очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, соблюдение социального дистанцирования и рекомендаций Роспотребнадзора.
- разрешили и индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные технологии;
- можно будет проводить вступительные экзамены с очным присутствием граждан при приёме в ссузы на 2020/2021 учебный год, подведомственные минкультуры Бурятии;
- разрешили работу образовательных организаций по программам допобразования при условии проведения занятий с числом обучающихся не более 3 человек на одном занятии;
- с 30 августа возобновят деятельность учреждений социального обслуживания для детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.
Всё это разрешено со строгим соблюдением учреждениями санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.
Указ вступает в силу со дня его подписания – 21 августа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирован подъём заболеваемости коронавирусом. Причиной этому стали очаги в Еравнинском районе, где заболели гости дня рождения и клиенты одного массажиста.
Глава Бурятии продлил режим самоизоляции для пожилых
Власть, Фото:
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