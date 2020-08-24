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В Бурятии появилась ещё одна жертва коронавируса

В Бурятии появилась ещё одна жертва коронавируса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Умершая больная последние дни перед смертью лежала в реанимации

Число летальных исходов среди больных коронавирусом в Бурятии выросло до 49. Сегодня стало известно об очередной смерти – скончалась 74-летняя пациентка.

- В отделении реанимации стационара по ул. Пирогова умерла пациентка 74 лет от новой коронавирусной инфекции тяжёлой формы с двусторонней пневмонией, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, онкологическим заболеванием слепой кишки с абсцессом передней брюшной стенки, - сообщили в республиканском оперштабе.

Эта больная находилась в реанимации 19 дней, в том числе последние четыре дня – на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого летальный исход был зафиксирован в пятницу, 21 августа, когда умерла 83-летняя пациентка.

С начала пандемии в Бурятии умирают чаще всего пожилые больные. Самой старшей было 93 года. Самой молодой среди скончавшихся пациентов оказалась 43-летняя женщина.

На утро 24 августа общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 4954 (+48 за сутки).


смерть коронавирус
 
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