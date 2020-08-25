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В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес

В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Непростая ситуация с COVID-19 сложилась в Еравнинском районе

Как сообщал «Байкал-Daily», за последние несколько дней в Бурятии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Если прежде суточный прирост был в среднем по +30 заражённых, то в субботу резко стало +56. На ухудшение ситуации прежде всего повлияли очаги в Еравнинском районе. Там в том числе заразились гости дня рождения (хотя массовые празднования запрещены) и клиенты одного частного массажиста из Санкт-Петербурга.

Сегодня стало известно об ещё одном групповом очаге заражения – это люди, вместе сходившие в лес.

- В Еравнинском районе Бурятии с 3 по 23 августа зарегистрировано 58 случаев заболевания COVID-19. Это 70% от числа выявленных в районе за весь период с начала регистрации эпиднеблагополучия по COVID-19 в республике. Основной рост инфицированных связан с групповыми очагами: среди гостей дня рождения, среди посетителей массажиста и участников похода в лес. Кроме этого, регистрируются случаи, не связанные с данными очагами, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

По всем выявленным случаям управление Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: это установление круга контактных лиц, их лабораторное обследование, медицинское наблюдение, отстранение от работы и дезинфекционные мероприятия в очагах.

Круг контактных лиц составляет более 200 человек, большая часть из которых обследована.

- Все эти очаги возникли в результате нарушения действующих ограничений и мер профилактики. Ещё раз обращаю внимание наших гражданам на запрет на проведение массовых мероприятий, на обязательное соблюдение всех мер профилактики COVID-19. Не стоит подвергать риску близких и окружающих людей! Каждый раз мы говорим одно и то же. Но где ответственность? Где забота о близких? Коронавирус – это не миф. Это реальность, которая угрожает здоровью каждого. И надо оберегать себя и близких от нее – отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии была превышена отметка в 5000 случаев коронавируса. За сутки заразились ещё 47 человек.




коронавирус профилактика
 
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