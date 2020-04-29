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В Бурятии торгуют справками для выхода из дома

В Бурятии торгуют справками для выхода из дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Неизвестный разместил объявление о продаже подобного документа за 700 рублей

В Бурятии начали продавать документы, разрешающие передвигаться по улице в период режима самоизоляции. 23 апреля объявление о продаже такой липовой справки появилось на онлайн-сервисе «Авито».

- Предоставляю документы о том, что вам можно покидать квартиру на период самоизоляции. Вас не оштрафуют, если при вас будет данный документ, - пишет продавец.

Он продаёт справку за 700 рублей. При этом к объявлению не прикреплена фотография, по которой можно было бы определить предприятие, получившее одобрение на работу. Продавец также пытается шифроваться, не став выкладывать свой телефон на всеобщее обозрение. 



Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля в Бурятии расширили список предприятий, которым можно работать в период самоизоляции, но им нужно было получить одобрение заявки с помощью портала «Работающая Бурятия».  

Работники одобренных организаций получают специальный документ с печатью и могут свободно передвигаться по улице до места работы и дома. Жителей Бурятии, которые необоснованно находятся на улице и не имеют подобную справку, штрафуют правоохранители либо мобильные группы.

«Газета.ru» сообщает, что в нескольких регионах России правоохранители уже задержали мошенников, которые продавали поддельные справки для передвижения по городу.

Как рассказала изданию адвокат Мария Иванова, за такое правонарушение грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет, принудительных работ на тот же срок, ареста на срок до шести месяцев или, в крайнем случае, лишения свободы до двух лет.

«При этом купивший справку пойдёт под суд по части 5 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» — наказание может быть вплоть до ареста на шесть месяцев. Если же поддельный документ купил заболевший, то его будут судить по совокупности статей — в том числе за нарушение карантина», — уточнил юрист.

Напомним, в Бурятии нерабочие дни продлены до 11 мая. По состоянию на 29 апреля зарегистрирован 271 случай заражения коронавирусом. Сегодня скончалась четвёртая пациентка с COVID-19.
поддельные документы самоизоляция коронавирус
 
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