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В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 270

В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 270
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Только за сутки выявили ещё 26 больных коронавирусом

В Бурятии на 8 часов утра 29 апреля зарегистрирован 271 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-2019, сообщили в республиканском оперштабе. Накануне было 245 случаев. Таким образом, за минувшие сутки выявили ещё 26 больных.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня умерла 90-летняя пациентка, заражённая коронавирусом. Эта смерть стала четвёртой среди пациентов с COVID-2019.

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больницы 83 человека. В том числе за прошедшие сутки выписано шесть человек с COVID-19 с выздоровлением.

- Проходят лечение в стационарах 177 пациентов. На данный момент осуществляется госпитализация семи пациентов, - уточнили в республиканском оперштабе.

Среди больных, которые лечатся в инфекционных стационарах, 12 детей. Накануне их было 11.

В отделении реанимации находятся два тяжелых взрослых пациента с COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1092 человек, все лабораторно обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал крупным торговым центрам и сетям, таким как «Титан» и «Абсолют», установить дистанционные тепловизоры на входе.


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