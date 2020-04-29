Только за сутки выявили ещё 26 больных коронавирусом
В Бурятии на 8 часов утра 29 апреля зарегистрирован 271 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-2019, сообщили в республиканском оперштабе. Накануне было 245 случаев. Таким образом, за минувшие сутки выявили ещё 26 больных.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня умерла 90-летняя пациентка, заражённая коронавирусом. Эта смерть стала четвёртой среди пациентов с COVID-2019.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больницы 83 человека. В том числе за прошедшие сутки выписано шесть человек с COVID-19 с выздоровлением.
- Проходят лечение в стационарах 177 пациентов. На данный момент осуществляется госпитализация семи пациентов, - уточнили в республиканском оперштабе.
Среди больных, которые лечатся в инфекционных стационарах, 12 детей. Накануне их было 11.
В отделении реанимации находятся два тяжелых взрослых пациента с COVID-19.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1092 человек, все лабораторно обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал крупным торговым центрам и сетям, таким как «Титан» и «Абсолют», установить дистанционные тепловизоры на входе.
В Бурятии число случаев коронавируса перевалило за 270
Происшествия, Фото:
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