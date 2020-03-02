Усольчанка отдала мошенникам полмиллиона

Неизвестный мужчина сообщил, что якобы на имя горожанки оформляют кредит, и надо это предотвратить
Накануне в дежурную часть в Усолье-Сибирском обратилась местная жительница, которая стала жертвой обмана и лишилась крупной суммы денег.
Потерпевшей позвонила женщина, представилась сотрудницей банка и поинтересовалась, не теряла ли усольчанка паспорт или банковскую карту. Услышав отрицательный ответ, собеседница переключила разговор якобы на юриста банка. Мужчина стал говорить о том, что на имя горожанки некто оформляет кредит на сумму полумиллиона рублей. По словам псевдоюриста, женщине чтобы не допустить получение ссуды мошенниками, необходимо самой отправиться в банк, оформить этот кредит на себя, а затем перевести все полученные деньги на номер счёта, указанный лжесотрудником банка.
Как уверял аферист, главным условием всех выполняемых инструкций является полное сохранение всей ситуации в секрете от родственников и специалистов банка. Убеждённая в том, что мужчина по телефону ей говорит правду, потерпевшая пошла в местное отделение банка, оформила кредит, ничего не объясняя настоящим специалистам в банке и не поделившись данным фактом со своей семьёй. На следующий день усольчанка посредством банкомата перечислила всю сумму на чужой банковский счёт в полной уверенности, что деньги ей потом вернутся, а она таким образом предотвратила выдачу на своё имя кредита мошенникам.
Только после всех произведённых манипуляций женщина рассказала о случившемся родственникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
На минувшей неделе ещё две жительницы Усольского района лишились денег после разговоров с якобы сотрудниками банка. В одном из случаев псевдоработники банка, узнав у женщины данные её карт и пароли из СМС, получили доступ к личному кабинету потерпевшей в онлайн-банке и оформили на неё кредит в сумме 50 тысяч рублей, а потом похитили их и сбережения. В результате женщина лишилась в общей сложности 70 тысяч рублей.
Кроме того, жительница посёлка Мишелевка в результате разглашения конфиденциальных сведений «банкирам» лишилась 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанка отдала мошенникам полмиллиона
Происшествия, Фото:
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