Усольчанка отдала мошенникам полмиллиона

Неизвестный мужчина сообщил, что якобы на имя горожанки оформляют кредит, и надо это предотвратить



Накануне в дежурную часть в Усолье-Сибирском обратилась местная жительница, которая стала жертвой обмана и лишилась крупной суммы денег.



Потерпевшей позвонила женщина, представилась сотрудницей банка и поинтересовалась, не теряла ли усольчанка паспорт или банковскую карту. Услышав отрицательный ответ, собеседница переключила разговор якобы на юриста банка. Мужчина стал говорить о том, что на имя горожанки некто оформляет кредит на сумму полумиллиона рублей. По словам псевдоюриста, женщине чтобы не допустить получение ссуды мошенниками, необходимо самой отправиться в банк, оформить этот кредит на себя, а затем перевести все полученные деньги на номер счёта, указанный лжесотрудником банка.



Как уверял аферист, главным условием всех выполняемых инструкций является полное сохранение всей ситуации в секрете от родственников и специалистов банка. Убеждённая в том, что мужчина по телефону ей говорит правду, потерпевшая пошла в местное отделение банка, оформила кредит, ничего не объясняя настоящим специалистам в банке и не поделившись данным фактом со своей семьёй. На следующий день усольчанка посредством банкомата перечислила всю сумму на чужой банковский счёт в полной уверенности, что деньги ей потом вернутся, а она таким образом предотвратила выдачу на своё имя кредита мошенникам.



Только после всех произведённых манипуляций женщина рассказала о случившемся родственникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



На минувшей неделе ещё две жительницы Усольского района лишились денег после разговоров с якобы сотрудниками банка. В одном из случаев псевдоработники банка, узнав у женщины данные её карт и пароли из СМС, получили доступ к личному кабинету потерпевшей в онлайн-банке и оформили на неё кредит в сумме 50 тысяч рублей, а потом похитили их и сбережения. В результате женщина лишилась в общей сложности 70 тысяч рублей.



Кроме того, жительница посёлка Мишелевка в результате разглашения конфиденциальных сведений «банкирам» лишилась 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

