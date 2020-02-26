Конфликт произошёл возле Дома культуры
В Нижнеилимским районе Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.
По версии следствия, 4 октября 2019 года около шести часов вечера мужчина около Дома культуры «Горняк», ударил топором знакомого в шею. От полученной рубленой травмы 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Подозреваемый сбежал, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.
На допросе следователям СКР мужчина пояснил, что мотивом убийства стал конфликт в ходе распития спиртных напитков. Его заключили под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области топором зарубил приятеля
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