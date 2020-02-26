Житель Иркутской области топором зарубил приятеля

Конфликт произошёл возле Дома культуры



В Нижнеилимским районе Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.



По версии следствия, 4 октября 2019 года около шести часов вечера мужчина около Дома культуры «Горняк», ударил топором знакомого в шею. От полученной рубленой травмы 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.



Подозреваемый сбежал, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.



На допросе следователям СКР мужчина пояснил, что мотивом убийства стал конфликт в ходе распития спиртных напитков. Его заключили под стражу.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

