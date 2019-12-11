Исследование провёл фонд «Петербургская политика»
Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» опубликовал рейтинг арестов чиновников России в уходящем году. 9 из 55 принятых в 2019 году решений о заключении под стражу крупных действующих и бывших чиновников в регионах были вынесены именно в течение ноября.
Регионами-«лидерами» по числу этих уголовных дел названы Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Астраханская и Ростовская области.
Республика отметилась несколькими делами. В их числе арест главы Заиграевского района Александра Бурлакова, на которого возбудили два уголовных дела. Также в августе задержали бывшего главу Иволгинского района Бимбу Дымбрылова, это связано с делом о некачественных домах для сирот в Сотниково. Упоминается в рейтинг и бывший глава Тункинского района Андрей Самаринов, который уже был осуждён по одному уголовному делу, а вскоре предстанет перед судом за другое.
В целом по стране санкции, связанные с досудебным ограничением и лишением свободы, затронули девять заместителей губернаторов и глав их администраций; 12 министров и руководителей департаментов; одного председателя регионального парламента; 23 глав крупных муниципалитетов (включая девять бывших); десять территориальных представительств федеральных органов власти (по два – УФНС и УФССП, по одному – СК, УМВД, Росреестра, Росимущества, УФСИН, ГИБДД).
Бурятия попала в лидеры антирейтинга по арестам чиновников
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