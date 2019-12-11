 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Декабря

10 Декабря

Популярное

Бурятия попала в лидеры антирейтинга по арестам чиновников

Бурятия попала в лидеры антирейтинга по арестам чиновников
Происшествия, 
Исследование провёл фонд «Петербургская политика»

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» опубликовал рейтинг арестов чиновников России в уходящем году. 9 из 55 принятых в 2019 году решений о заключении под стражу крупных действующих и бывших чиновников в регионах были вынесены именно в течение ноября.

Регионами-«лидерами» по числу этих уголовных дел названы Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Астраханская и Ростовская области.

Республика отметилась несколькими делами. В их числе арест главы Заиграевского района Александра Бурлакова, на которого возбудили два уголовных дела. Также в августе задержали бывшего главу Иволгинского района Бимбу Дымбрылова, это связано с делом о некачественных домах для сирот в Сотниково. Упоминается в рейтинг и бывший глава Тункинского района Андрей Самаринов, который уже был осуждён по одному уголовному делу, а вскоре предстанет перед судом за другое.

В целом по стране санкции, связанные с досудебным ограничением и лишением свободы, затронули девять заместителей губернаторов и глав их администраций; 12 министров и руководителей департаментов; одного председателя регионального парламента; 23 глав крупных муниципалитетов (включая девять бывших); десять территориальных представительств федеральных органов власти (по два – УФНС и УФССП, по одному – СК, УМВД, Росреестра, Росимущества, УФСИН, ГИБДД).
арест рейтинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За пьяным ангарчанином, ехавшим с двумя детьми, устроили погоню
За пьяным ангарчанином, ехавшим с двумя детьми, устроили погоню
Происшествия, 11.12.2019
В салоне были жена водителя и двое его детей  
В Улан-Удэ камера сняла кражу в кафе
В Улан-Удэ камера сняла кражу в кафе
Происшествия, 11.12.2019
Женщина сперва попробовала алкоголь посетителя, а затем обокрала его
В Бурятии участковый поймал «чёрного» лесоруба
В Бурятии участковый поймал «чёрного» лесоруба
Происшествия, 11.12.2019
Мужчина спилил сосны на 36 тысяч рублей
Бурятия попала в лидеры антирейтинга по арестам чиновников
Бурятия попала в лидеры антирейтинга по арестам чиновников
Происшествия, 11.12.2019
Исследование провёл фонд «Петербургская политика»
Читинец украл шесть телефонов в баре
Читинец украл шесть телефонов в баре
Происшествия, 11.12.2019
После задержания установлена его причастность ещё к нескольким преступлениям
Забайкалка украла пенсию у бывшей свекрови
Забайкалка украла пенсию у бывшей свекрови
Происшествия, 11.12.2019
Она сняла 15 тысяч с карты матери бывшего сожителя
В Иркутской области дворник хотел разбогатеть на продаже валюты
В Иркутской области дворник хотел разбогатеть на продаже валюты
Происшествия, 11.12.2019
Однако вместо обещанного дохода мужчина обзавёлся лишь долгами
Житель Бурятии украл у родственницы золотые серьги
Житель Бурятии украл у родственницы золотые серьги
Происшествия, 11.12.2019
Судимый мужчина гостил у родственницы около месяца
Житель Бурятии погиб в собственной кровати
Житель Бурятии погиб в собственной кровати
Происшествия, 11.12.2019
Пожар произошёл на площади в 2 кв. метра
В Улан-Удэ две упрямые женщины парализовали движение
В Улан-Удэ две упрямые женщины парализовали движение
Происшествия, 10.12.2019
Авария произошла на проспекте 50-летия Октября
На пожаре в Иркутской области погибла 12-летняя девочка
На пожаре в Иркутской области погибла 12-летняя девочка
Происшествия, 10.12.2019
Члены семьи погибшей девочки получили ожоги  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^