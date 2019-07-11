11 Июля

10 Июля

Популярное

На главу Заиграевского района Бурятии возбудили новое уголовное дело

На главу Заиграевского района Бурятии возбудили новое уголовное дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Александр Бурлаков обвиняется в незаконном введении режима ЧС

В отношении главы Заиграевского района Бурятии Александра Бурлакова возбуждено ещё одно уголовное дело. Дело по статье «Превышение должностных полномочий» касается незаконного введения на территории района режима ЧС. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По версии следствия, введением в районе режима ЧС Бурлаков собирался незаконно получить субсидии.

Это уже не первое преступление, в котором обвиняется глава Заиграевского района. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий за раздачу 800 тонн угля на 1,5 миллиона рублей. Также он обвиняется в незаконном трудоустройстве 60 человек. Все уголовные дела объединены в одно производство.

Бурлакову продлили срок содержания под стражей до 9 августа.

В мае назначен и.о. главы района. Им стал Анатолий Чмелёв, ранее занимавший пост председателя райсовета депутатов.

уголовное дело превышение должностных полномочий
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье телефоны осуждённым пытались передать с картошкой
В Забайкалье телефоны осуждённым пытались передать с картошкой
Происшествия, 11.07.2019
Сотрудники учреждения обнаружили пять сотовых в мешке с картофелем
На главу Заиграевского района Бурятии возбудили новое уголовное дело
На главу Заиграевского района Бурятии возбудили новое уголовное дело
Происшествия, 11.07.2019
Александр Бурлаков обвиняется в незаконном введении режима ЧС
В Иркутской области полицейский угрожал задержанному пистолетом
В Иркутской области полицейский угрожал задержанному пистолетом
Происшествия, 11.07.2019
Уже уволенный из рядов полиции мужчина предстанет перед судом
Читинец украл у матери норковые шубы
Читинец украл у матери норковые шубы
Происшествия, 11.07.2019
Мужчина воспользовался тем, что матери не было дома  
Жителя Бурятии, покусавшего полицейского, посадили на 4 года
Жителя Бурятии, покусавшего полицейского, посадили на 4 года
Происшествия, 11.07.2019
Буйный молодой человек катался по полу в отделе полиции и бился головой в зеркало. ВИДЕО
Иркутянин отобрал телефон у доброй школьницы
Иркутянин отобрал телефон у доброй школьницы
Происшествия, 11.07.2019
Мужчина попросил телефон у девочки и отнял его
В Иркутской области неисправный холодильник привёл к пожару
В Иркутской области неисправный холодильник привёл к пожару
Происшествия, 11.07.2019
Пожарные эвакуировали жителей многоэтажки  
В Бурятии поймали «чёрных лесорубов» с грузовиком древесины
В Бурятии поймали «чёрных лесорубов» с грузовиком древесины
Происшествия, 11.07.2019
9 июля сотрудники полиции и лесхоза в Тарбагатайском участковом лесничестве заметили гружённый древесиной грузовой автомобиль, отъезжавший с места рубки
Гонщик с ралли «Шёлковый путь» попал в больницу в Бурятии
Гонщик с ралли «Шёлковый путь» попал в больницу в Бурятии
Происшествия, 11.07.2019
Мотогонщик из Монголии получил тяжёлую травму головы во время ралли в Бурятии
В Бурятии дети подожгли крышу гаража
В Бурятии дети подожгли крышу гаража
Происшествия, 11.07.2019
Дети играли на чердаке незадолго до пожара
Улан-удэнец выбросил полкило марихуаны при виде полицейских
Улан-удэнец выбросил полкило марихуаны при виде полицейских
Происшествия, 11.07.2019
Всё произошло на остановке «Геологическая»
Улан-удэнец платил в магазинах найденной картой
Улан-удэнец платил в магазинах найденной картой
Происшествия, 11.07.2019
Банковскую карту и чужой паспорт он нашёл у дома
Туристка из Польши сломала ногу в Бурятии
Туристка из Польши сломала ногу в Бурятии
Происшествия, 11.07.2019
Полячка Джоана упала с мотоцикла в путешествии по Бурятии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^