Александр Бурлаков обвиняется в незаконном введении режима ЧС
В отношении главы Заиграевского района Бурятии Александра Бурлакова возбуждено ещё одно уголовное дело. Дело по статье «Превышение должностных полномочий» касается незаконного введения на территории района режима ЧС. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По версии следствия, введением в районе режима ЧС Бурлаков собирался незаконно получить субсидии.
Это уже не первое преступление, в котором обвиняется глава Заиграевского района. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий за раздачу 800 тонн угля на 1,5 миллиона рублей. Также он обвиняется в незаконном трудоустройстве 60 человек. Все уголовные дела объединены в одно производство.
Бурлакову продлили срок содержания под стражей до 9 августа.
В мае назначен и.о. главы района. Им стал Анатолий Чмелёв, ранее занимавший пост председателя райсовета депутатов.
На главу Заиграевского района Бурятии возбудили новое уголовное дело
Происшествия, Фото:
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