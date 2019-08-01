В Бурятии стали известны подробности задержания экс-главы Иволгинского района

Он превысил должностные полномочия при выдаче застройщику разрешений на строительство домов и ввод их в эксплуатацию
В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела о предоставлении жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшегося непригодным для проживания.
- В рамках предварительного следствия установлено, что бывший и.о. главы муниципального образования «Иволгинский район» Бурятии Бимба Дымбрылов превысил должностные полномочия при выдаче застройщику разрешений на строительство домов и ввод их в эксплуатацию. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В 2015 и в 2016 годах Дымбрылов подписал и обеспечил выдачу застройщику Сергею Домшоеву разрешений на строительство более 30 многоквартирных домов для детей-сирот и на ввод этих объектов в эксплуатацию.
- При этом были нарушены правовые нормы, регламентирующие порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а надлежащие проверка документов, удостоверяющих законность строительства и осмотр специалистами построенных объектов на предмет их соответствия проектной документации не производились, - отметили в пресс-службе Следственного комитете России.
Дымбрылову судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
- Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины, их повлекшие. Принимаются меры к восстановлению нарушенных прав пострадавших из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые получили непригодные для проживания дома, - добавили в Следственном комитете России.
Напомним о нашумевшей истории о 254 домах, возведённых для сирот в пригородном селе Сотниково. По версии следствия, дома были построены из дешёвых материалов, имели явные дефекты. Однако заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко принял это жильё, которое построил бизнесмен Сергей Домшоев. На строительство было потрачено 195 миллионов рублей.
Сергей Рыбальченко обвиняется в превышении должностных полномочий. На предпринимателя, который возвёл дома, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оба уголовных дела соединены в одно производство.
Сергея Рыбальченко недавно оставили под стражей до 5 ноября. До 5 ноября под домашним арестом будет находиться и застройщик Сергей Домшоев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии был задержан экс-глава Иволгинского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
В Бурятии стали известны подробности задержания экс-главы Иволгинского района
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