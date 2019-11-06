Жителя Бурятии на кражу сподвигло незастеклённое окно

Он украл ювелирное украшение



В понедельник, 4 ноября, в полицию обратилась 28-летняя жительница райцентра Кижингинского района Бурятии. Сельчанка сообщила, что молодой человек, которого она наняла для расколки дров, украл у неё золотые серьги.



Подозрения на мужчину пали тогда, когда девушка пришла домой на обед, работник в это время колол дрова в ограде её дома. Хозяйка заметила, что некоторые предметы на кухне стоят не на своих местах. Проверив сохранность ценностей, обнаружила пропажу золотых изделий, и, не предупреждая помощника, вызвала полицию.



- Прибывшим на место происшествия правоохранителям 29-летний подозреваемый признался в краже и выдал похищенное. Он пояснил, что его внимание привлекло незастеклённое окно на веранде, и он проник в жилище, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает МВД по Бурятии.

