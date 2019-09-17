В Улан-Удэ в результате ДТП едва не пострадали пешеходы

«Тойота Ипсум» столкнулась с «Тойотой Функарго». Водитель «Ипсума» признался, что он приехал в Улан-Удэ из другого города. Во второй машине ехали женщина и ребёнка. К счастью, никто из участников аварии не пострадал.









Сегодня около 8 часов утра на улице Свободы, напротив Центрального стадиона Бурятии, произошло ДТП.Перед столкновением «Функарго» остановилась перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов. Когда произошёл удар, машина поехала вперёд. Переходившие дорогу вовремя успели разбежаться.