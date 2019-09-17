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В Улан-Удэ в результате ДТП едва не пострадали пешеходы

В Улан-Удэ в результате ДТП едва не пострадали пешеходы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всё произошло возле Центрального стадиона

Сегодня около 8 часов утра на улице Свободы, напротив Центрального стадиона Бурятии, произошло ДТП.

«Тойота Ипсум» столкнулась с «Тойотой Функарго». Водитель «Ипсума» признался, что он приехал в Улан-Удэ из другого города. Во второй машине ехали женщина и ребёнка. К счастью, никто из участников аварии не пострадал.



Перед столкновением «Функарго» остановилась перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов. Когда произошёл удар, машина поехала вперёд. Переходившие дорогу вовремя успели разбежаться.
ДТП
 
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