В Улан-Удэ в результате ДТП едва не пострадали пешеходы

Всё произошло возле Центрального стадиона
Сегодня около 8 часов утра на улице Свободы, напротив Центрального стадиона Бурятии, произошло ДТП.
«Тойота Ипсум» столкнулась с «Тойотой Функарго». Водитель «Ипсума» признался, что он приехал в Улан-Удэ из другого города. Во второй машине ехали женщина и ребёнка. К счастью, никто из участников аварии не пострадал.
Перед столкновением «Функарго» остановилась перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов. Когда произошёл удар, машина поехала вперёд. Переходившие дорогу вовремя успели разбежаться.
Всё произошло возле Центрального стадиона
ДТП произошло на Смолина
Они украли у женщины 60 тысяч рублей после обряда
Одну из пострадавших бродячие собаки искусали так, что у неё раны по всему телу
Участники первой аварии три часа ждали ГИБДД, вызвав большую пробку
Грабитель отобрал у школьника телефон
Суд оставил без изменения ранее вынесенное постановление
Следователи возбудили уголовное дело на завхоза детского сада
Мужчину похитили, увезли в багажнике и угрожали сжечь в лесу
Парень хотел положить конец частым визитам гостя
По предварительным данным, он управлял машиной в состоянии наркотического опьянения
Аноним рассказал, что видел, как в лес заезжал «КамАЗ»
Женщина переводила деньги за положенную ей «компенсацию»
Водителя выдало то, что он вилял по дороге
Свою вину в предъявленном обвинении он так и не признал