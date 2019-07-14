В Чите братья задержаны за квартирную кражу

Мужчины украли два сотовых телефона, электропилу и бензопилу



Днём 12 июля с заявлением в полицию обратилась 55-летняя жительница Железнодорожного района Читы. Установлено, что когда женщины не было дома, неизвестные, воспользовавшись ключом, оставленным в условленном месте, проникли в дом и украли два сотовых телефона, электропилу и бензопилу.



Позже подозреваемых задержали. Ими оказались два брата, ранее судимых за аналогичные преступления, которые работали на приусадебном участке потерпевшей и видели, где хозяйка оставляет ключ. От них получены признательные показания. Украденное изъято и возвращено владелице.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Кроме того, на одного из мужчин был составлен административной протокол за неповиновение сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





