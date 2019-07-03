Сбежавший водитель бросил травмированную пассажирку
Накануне в 13 часов в Джидинском районе на автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» в 7 километрах от села Петропавловка произошло ДТП.
28-летний водитель «Тойоты Пробокс» не справился с управлением и совершил опрокидывание. После этого водитель с места аварии сбежал.
В результате ДТП травмы получила 41-летняя женщина-пассажир автомобиля.
Водитель был вскоре задержан, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии в ДТП пострадали 16-летние мотоциклист и его пассажир.
В Бурятии водитель устроил аварию и сбежал
Происшествия, Фото:
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