ДТП произошло ночью
Накануне ночью в селе Кижинга в ДТП попал 16-летний мотоцикла «Восхода», не имеющий водительских прав.
На улице Жанаева юный мотоциклист не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП пострадал водитель и его пассажир, также 16-ти лет.
С травмами подростки были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июня в пригороде Улан-Удэ в ДТП попал 68-летний байкер на «БМВ».
В Бурятии в ДТП пострадали 16-летний мотоциклист с пассажиром
Происшествия, Фото:
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