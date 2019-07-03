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В Бурятии женщина пострадала по вине выехавшего на «красный» водителя

В Бурятии женщина пострадала по вине выехавшего на «красный» водителя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись «Тойота Ипсум» и «Тойоа Гайя»

Накануне в 4 часа дня в городе Закаменск произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка.

34-летний водитель «Тойоты Ипсум» проехал на запрещающий сигнал светофора. «Ипсум» совершил столкновение с «Тойотой Гайя» под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП 61-летняя женщина, пассажирка «Тойоты Гайя» получила травмы. Женщина была доставлена в больницу, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло ещё два ДТП с пострадавшими. В Джидинском районе водитель устроил аварию и сбежал, бросив травмированную пассажирку. В Кижинге пострадали 16-летние мотоциклист и его пассажир.

ДТП
 
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