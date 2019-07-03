Столкнулись «Тойота Ипсум» и «Тойоа Гайя»
Накануне в 4 часа дня в городе Закаменск произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка.
34-летний водитель «Тойоты Ипсум» проехал на запрещающий сигнал светофора. «Ипсум» совершил столкновение с «Тойотой Гайя» под управлением 50-летнего водителя.
В результате ДТП 61-летняя женщина, пассажирка «Тойоты Гайя» получила травмы. Женщина была доставлена в больницу, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло ещё два ДТП с пострадавшими. В Джидинском районе водитель устроил аварию и сбежал, бросив травмированную пассажирку. В Кижинге пострадали 16-летние мотоциклист и его пассажир.
В Бурятии женщина пострадала по вине выехавшего на «красный» водителя
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Столкнулись «Тойота Ипсум» и «Тойоа Гайя»
Оба инцидента произошли на Селенге
Пассажиры попавшего в авиакатастрофу самолёта получат также страховые выплаты за утраченный багаж
Сбежавший водитель бросил травмированную пассажирку
ДТП произошло ночью
Суд вынес решение по делу бывшей сотрудницы полиции
Двум пассажирам самолета Ан-24, сгоревшего при аварийной посадке в аэропорту Нижнеангарска, пенсии за июль выплатят досрочно
Мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение
Он совершил кражу в июне
Мужчина выловил 955 хариусов
Неизвестные уничтожили почвенный покров в национальном парке
В Улан-Удэ раскрыли квартирную кражу
Гаджет воровка продала случайному прохожему
Грабёж произошёл во время распития алкоголя
Сельчанка зашла в магазин, когда произошла кража