Директор школы №58, где на детей надели противогазы, оштрафован
Как сообщал «Байкал-Daily», учитель ОБЖ средней школы №58 заставил семиклассников весь урок просидеть в противогазах. Преподаватель, таким образом, наказал опоздавших на занятие детей.
Пострадавшие ученики дома рассказали родителям о случившемся. Родители в свою очередь обратились к директору школу, а затем и к Уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Татьяне Вежевич.
- В отношении преподавателя производство по делу об административном правонарушении прекращено. Директор школы признан виновным и наказан в виде штрафа. Преподаватель уволился по собственному желанию, - комментирует Татьяна Вежевич на своей странице.
Уполномоченный по правам ребёнка считает, что всё-таки конфликт нужно было решать на месте и прийти к согласию.
- Я осуждаю действия учителя, жестокое обращение недопустимо. Я против таких действий однозначно, но воспитательный процесс многогранный, и я за то, чтобы разрешать конфликт со всеми участниками на месте. Считаю, что надо было обсудить ситуацию сразу проанализировать её с участниками конфликта и прийти к согласию, - пишет она.
Как сообщал «Байкал-Daily», на скандал отреагировала и детский омбудсмен России. Она заявила, что чем скорее будут приняты действенные меры профильных ведомств, тем реже будут появляться в СМИ подобные сообщения.
В Улан-Удэ уволился оскандалившийся учитель ОБЖ
Происшествия, Фото:
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