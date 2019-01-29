В Улан-Удэ наказанные учителем школьники весь урок сидели в противогазах

Учителю ОБЖ не понравилось, что дети опоздали



По вопросу нарушения прав детей в средней школе № 58 в Улан-Удэ к Уполномоченному в Бурятии Татьяне Вежевич обратились родители семиклассников. Со слов родителей, учитель ОБЖ применил непедагогические методы воспитания.



Выяснилось, что за опоздание учащихся на урок ОБЖ, учитель потребовал надеть противогазы, и находиться в них в течение урока. По итогам обращений родителей, меры по восстановлению прав детей приняты не были, с итогами служебного расследования родители не были ознакомлены.



В рамках рассмотрения обращения, комитетом по образованию администрации Улан-Удэ доводы заявителей нашли подтверждение. Учителю ОБЖ объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за применение непедагогической меры дисциплинарного воздействия.



- Директору образовательной организации указано на неукоснительное исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», на принятие мер по недопущению случаев применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных законом, - сообщили в пресс-службе Уполномоченного.



Также рекомендовано на ближайшем педагогическом совете, провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом школы об обязательном соблюдении прав обучающихся на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

