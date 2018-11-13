В Бурятии ООО «Тамир» осудят за дачу взятки

Гендиректор компании дал взятку сотруднику ОАО «РЖД»



Бурятской транспортной прокуратурой в отношении ООО «Тамир» возбуждено дело об административном правонарушении ч.1 ст.19.28 КоАП России – незаконная передача от имени и в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действий, связанных с занимаемым им служебным положением.



В 2016 году генеральный директор ООО «Тамир», действуя в интересах компании, передал мастеру участка производства ОАО «РЖД» 10 тысяч рублей взятки за устранение выявленных коммерческих неисправностей на железнодорожных вагонах с лесоматериалами.



- Получивший взятку работник ОАО «РЖД» ранее осуждён по 16 эпизодам получения взяток, в том числе и за получение взятки от генерального директора ООО «Тамир», - уточняют в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Дело направлено для рассмотрения в суд. Нарушителю грозит штраф для юридических лиц в размере до трёхкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

