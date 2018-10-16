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За лето в местах отдыха в Бурятии совершили 78 преступлений

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Подведены итоги комплексных оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в период летнего курортного сезона

Напомним, в рамках мероприятий в наиболее посещаемых гражданами курортных зонах и местах массового отдыха были открыты шесть временных пунктов полиции и три передвижных поста полиции. Для охраны общественного порядка в Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах направлялись сотрудники полиции из других территориальных органов.

Отметим, что полицейскими совместно с надзорными органами, органами местного самоуправления в рамках операции пересмотрены договоры с арендаторами земельных участков – документы дополнены возможностью расторжения договора в случае нарушения тишины в ночное время, осуществления коммерческой деятельности с нарушением законодательства. Расторгнуты договоры с арендаторами, нарушавшими законодательство в 2017 году. Проведены рейдовые мероприятия по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических норм, экологического законодательства, правил продажи алкогольной продукции. Приостановлена деятельность круглосуточного кафе на берегу Байкала.

Кроме того, в период подготовки и проведения детской оздоровительной кампании на предмет наличия судимости проверены более трех тысяч работников детских оздоровительных организаций. Выявлено 4 лица, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Из них двое - подпадающих под действие законодательно установленных ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, спорта, культуры и искусства. Данные граждане впоследствии отстранены от работы в детских учреждениях.

Всего за летний сезон в курортных местах республики, несмотря на принятые меры, злоумышленниками совершено 78 преступлений. Большая часть из них - в Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах. В основном, это кражи чужого имущества, причем 32 из них - совершены с территорий туристических баз, гостевых домов, где отсутствовали охрана и видеонаблюдение.

Среди причин, способствовавших совершению преступлений, можно также назвать пренебрежительное, халатное отношение граждан к своему имуществу, нахождение владельцев имущества в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления. Показательно, что из 21 кражи из автомобилей 17 были совершены путем свободного доступа, поскольку автомашины оказались не заперты либо не поставлены на сигнализацию. В 12 случаях подозреваемые похитили оставленные без присмотра на побережье вещи.

Отметим, что существенное влияние оказало присутствие сотрудников полиции в местности «Лемасово», где в прошлом году было зарегистрировано четыре кражи с общим ущербом свыше 100 тысяч рублей. В текущем году при большем количестве отдыхающих в выходные дни зарегистрирована одна кража.

Всего в охране правопорядка в курортных местах республики было задействовано более 1400 сотрудников органов внутренних дел, сообщает МВД Бурятии.
 
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